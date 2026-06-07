Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh 13 năm tù vì chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Thanh Nga (36 tuổi) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến năm 2024, Nga là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Quảng Yên.

Bị cáo Trần Thị Thanh Nga tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Đ.X.).

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Nga đưa ra thông tin cần tiền để thực hiện các giao dịch "đáo hạn ngân hàng", qua đó vay mượn tiền của nhiều người. Tin tưởng bị cáo là cán bộ ngân hàng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nga không sử dụng vào mục đích như cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt của 8 bị hại hơn 28,4 tỷ đồng. Trong đó, một người bị chiếm đoạt hơn 9,67 tỷ đồng, một người khác mất hơn 6,24 tỷ đồng. Các bị hại còn lại bị chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo đối với các cá nhân, tháng 12/2024, Nga còn lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý hồ sơ tín dụng để làm giả hồ sơ vay vốn của 4 khách hàng tại BIDV Quảng Yên.

Bị cáo đã giả mạo chữ ký, lập chứng từ giải ngân nhằm chiếm đoạt của ngân hàng 4,95 tỷ đồng. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt được xác định hơn 33,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Nga thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Thị Thanh Nga 13 năm tù và buộc bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại theo quy định.