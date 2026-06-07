"Con nghiện" giấu súng đạn trong người

Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mai Duy Khang (SN 2002, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Khang bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện số 2 Công an tỉnh Vĩnh Long, tuy nhiên đối tượng không chấp hành.

Bị can Mai Duy Khang (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Tối 10/4, Khang bắt xe ôm đến khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu để bắt đầu “hành trình trốn cai nghiện”. Tại đây, Khang nghỉ lại một đêm.

Đến tối hôm sau, Khang tiếp tục đặt xe ôm đi tỉnh Tây Ninh, khi đi đến Đường Nguyễn Thị Thập thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bị 2 tài xế xe công nghệ giữ lại do trước đó Khang đặt đồ ăn nhưng không trả tiền, đồng thời báo cho Công an phường Trung An đến giải quyết.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an phường Trung An phát hiện trong túi quần của Khang có 1 khẩu súng và 2 viên đạn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ súng, đạn và đưa Khang về trụ sở làm việc.

Khẩu súng mà bị can Khang tàng trữ (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xác định khẩu súng và một trong hai viên đạn mà Khang mang theo là vũ khí quân dụng.

Vụ việc sau đó được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết.