Phát hiện hơn 1 tấn thịt gà, cá đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

Ngày 20/1, Công an huyện Krông Pa thông tin, ngày 17/1, Công an huyện Krông Pa phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra hộ kinh doanh T.H. (ở thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) do bà P.T.T.H. (SN 1976, trú thị trấn Phú Túc) làm chủ.

Số gà nguyên con, đùi gà, chân gà đông lạnh, cá đông lạnh bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Công an huyện Krông Pa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực chế biến thực phẩm có 9 thùng chứa nước đang ngâm cá ở kho đông lạnh.

Thực phẩm bao gồm thịt gà nguyên con, đùi gà, chân gà đông lạnh, cá đông lạnh với trọng lượng hơn 1 tấn. Chủ cơ sở sản xuất không đưa ra được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp lệ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.