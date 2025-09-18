Phát hiện cơ sở sản xuất hàng chục nghìn đôi tất giả nhãn hiệu lớn

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn, chiều ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 25, Chi cục QLTT Hà Nội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố - phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo đó, Đội QLTT số 25 vừa phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông Trần Văn Tôn làm chủ, địa chỉ tại thôn Phú Hữu 1, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường nhưng không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Giá số 16.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang trực tiếp sản xuất các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lô tất giả các nhãn hiệu lớn được lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 18/9. (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Cụ thể, lực lượng chức năng ghi nhận hộ kinh doanh Trần Văn Tôn đang vận hành 3 máy dệt tất cùng nhiều nguyên liệu, công cụ phục vụ sản xuất, gồm: 24 cuộn chỉ sợi dệt, 20 chiếc kim và 30 chiếc móc.

Tại hiện trường có tổng cộng 13.150 đôi tất gắn nhãn hiệu UNIQLO; 1.660 đôi tất mang hình biểu tượng NIKE; 1.670 đôi tất có chữ ĐLS. Tất cả số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở 294kg sợi chưa qua sử dụng, nguyên liệu để sản xuất số tất trên. Chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cũng như không có căn cứ xác định chất lượng và xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đội QLTT số 25 cho biết đây là một trong những kết quả cụ thể của đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời cơ sở sản xuất tất giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả len lỏi ra thị trường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chính hãng và ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian tới, Chi cục QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Mai Phương