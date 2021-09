Phát hiện 9 nam nữ tụ tập "bay lắc" tại cửa hàng quần áo nam

Dân trí Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa phát hiện 9 đối tượng (gồm 7 nam, 2 nữ) tụ tập "bay lắc" tại cửa hàng quần áo nam Luxury (ở xã Tái Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương).

Vào 1h ngày 6/9, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) kiểm tra và phát hiện 9 đối tượng (gồm 7 nam, 2 nữ) đang tụ tập "bay lắc" tại cửa hàng quần áo nam Luxury (thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) của Trương Văn H. (SN 1999, ở thôn Ngọc Chấn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Các đối tượng gồm: Trương Văn H. - chủ cửa hàng, Phùng Thế T. (SN 2003), Nguyễn Văn B. (sinh năm 1999), Phạm Tuấn A. (SN 2003) đều trú tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ; Nguyễn Tiến D. (SN 1999), Nguyễn Văn C. (SN 1999), Hoàng Quốc V. (SN 1996) đều trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ; Lê Kiều V. (SN 2002, trú tại ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và Vũ Thanh L. (SN 2000, trú tại khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cửa hàng lực lượng Công an thu giữ một bật lửa gas, 2 đĩa sứ trắng trên mặt đĩa còn bám các hạt tinh thể màu trắng, 2 túi nilon màu trắng kích thước 3x2.5 cm, 2 ống được cuộn bằng tờ tiền polime mệnh giá 100.000 đồng và một thẻ căn cước công dân.

Hoàng Dũng