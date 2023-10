Phán quyết bất ngờ vụ VNG bị kiện đòi bồi thường hơn 14 tỷ đồng

Ngày 16/10, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án vụ tranh chấp quyền độc quyền khai thác tác phẩm điện ảnh giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần truyền thông TK-L (TK- L) và bị đơn là Công ty cổ phần VNG (VNG).

HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn VNG và sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của TK-L về việc đề nghị VNG bồi thường hơn 14,3 tỷ đồng và xin lỗi công khai trên 3 số báo.

Đại diện nguyên đơn tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, tài liệu chứng cứ trong hồ sơ cho thấy chưa đủ điều kiện xác định TK-L được đối tác nước ngoài là Công ty Sea Yuen Limited cấp độc quyền 3 bộ phim The Story of Minglan - Minh Lan truyện, Princess silver - Bạch Phát Vương Phi, Legend of the Phoenix - Phượng Dịch. Tức là, hợp đồng thỏa thuận cấp phép của Công ty Sea Yuen Limited cho TK-L đối với 3 bộ phim này là vô hiệu tại thời điểm ký kết.

Tòa cũng cho rằng, cần đặt ra vấn đề tại thời điểm TK-L ký hợp đồng với đối tác mua quyền khai thác các bộ phim thì đã được cơ quan chức năng cho nhập khẩu phim vào Việt Nam hay chưa. "Đây là điều kiện cần và đủ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Chỉ cần thiếu một trong các điều kiện này thì nguyên đơn không đủ tư cách độc quyền 3 bộ phim trên tại Việt Nam", bản án nêu.

Trong khi đó, theo tòa, đối với bộ phim Bạch Phát Vương Phi, vi bằng chứng minh ngày bị đơn có hành vi vi phạm là 16/5/2019, nhưng ngày nguyên đơn ký thỏa thuận mua của đối tác là ngày 20/5/2019 và đến ngày 30/5/2019 nguyên đơn mới được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép nhập khẩu. Tức, ngày bị đơn được cho là có hành vi vi phạm thì nguyên đơn chưa được quyền khai thác độc quyền đối với bộ phim tại Việt Nam.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, TK - L ký hợp đồng với đối tác nước ngoài được quyền khai thác độc quyền 3 bộ phim: The Story of Minglan - Minh Lan truyện, Princess silver - Bạch Phát Vương Phi, Legend of the Phoenix - Phượng Dịch trên các nền tảng truyền hình trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, TK-L sau đó phát hiện VNG đã khai thác 3 bộ phim trên dưới hình thức đăng tải trực tiếp lên trang điện tử tv.zing.vn, thuộc quyền quản lý và sở hữu của VNG.

TK-L cho rằng, VNG khai thác các tác phẩm này khi không được cho phép, gây thiệt hại nên khởi kiện yêu cầu TAND TPHCM buộc bồi thường.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2022, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện buộc VNG bồi thường hơn 14,3 tỷ đồng - là giá trị hợp đồng chuyển nhượng độc quyền đối với 3 bộ phim; giữ nguyên các yêu cầu còn lại.

Sau nhiều phiên xử, ngày 29/9/2022, TAND TPHCM tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc VNG phải bồi thường cho TK - L số tiền hơn 14,3 tỷ đồng và 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư, đồng thời đăng tin xin lỗi trên 3 báo.

Không đồng ý với phán quyết trên, phía bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tòa cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.