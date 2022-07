Phá trường gà, thu hơn 240 triệu đồng và nhiều hung khí

Ngày 26/7, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các phòng nghiệp vụ vây ráp, đột kích trường gà quy mô lớn được tổ chức tại nhà bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1982, ở xã Thanh Điền).

Các "con bạc" bị bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua nắm bắt, Công an Tây Ninh xác định đây là trường gà quy mô lớn, địa hình trống trải, nhiều người tham gia. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vây bắt, công an địa phương huy động nhiều chiến sĩ tham gia.

Khi lực lượng chức năng đột kích vào trường gà, hàng chục người vẫn đang hăng hái cá cược bằng hình thức đá gà cựa.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 35 người tham gia đánh bạc, thu hơn 240 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 31 xe mô tô, 4 con gà và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Nhiều hung khí thu giữ tại trường gà (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định trường gà do Nguyễn Thanh Tú (SN 1981, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) đứng ra tổ chức từ 2 tuần nay.

Để thu hút nhiều người chơi, Tú rủ Phan Văn Lựa (SN 1982, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền) rủ rê con bạc.

Để người chơi an tâm, các đối tượng cho đàn em canh đường, chọn những địa điểm hẻo lánh để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí mà nhóm này trang bị, gồm nhiều rựa cán dài, gậy bóng chày…