Triệt phá trường gà ở quận trung tâm TPHCM

Dân trí Vừa mở cao điểm trấn áp tội phạm, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 3 đã điều tra, bắt quả tang hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ở phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận 3 triệt phá trường gà quy tụ hàng chục người tham gia tại một con hẻm ở phường Võ Thị Sáu.

Trước đó, chiều 15/12, hàng chục trinh sát đã ập vào con hẻm số 59 đường Huỳnh Tịnh Của (phường Võ Thị Sáu, quận 3) và bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đánh bạc, sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tang vật là hai con gà và 70 triệu đồng bị thu giữ (Ảnh: CACC).

Thấy cảnh sát, những người tham gia đá gà nháo nhào tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát sau đó khống chế, bắt giữ 18 người tại sới bạc này và thu gần 70 triệu đồng, hai con gà đá, 20 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

18 đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức đá gà bị bắt (Ảnh: CACC).

Bước đầu điều tra, công an xác định trường gà này do Lê Quốc Thắng (hay gọi là Từ, 30 tuổi) và Nguyễn Trung Nghĩa (39 tuổi, cùng ngụ quận 3) đứng ra tổ chức. Hiện, công an đã tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng.

Quang Anh