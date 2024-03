Phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Ngày 21/3, Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum thông tin vừa phối hợp với Công an các tỉnh triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ tổng cộng 5kg ma túy đá.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện Trịnh Minh Sản (51 tuổi, xã Pờ Y, Ngọc Hồi) có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh số lượng lớn. Sản chỉ giao dịch ma túy ở các tỉnh ngoài và thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Lực lượng chức năng khám xét tại nhà Trịnh Minh Sản ở Kon Tum (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Sau một thời gian dài theo dõi, Công an huyện Ngọc Hồi đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang Xa Văn Tiến (29 tuổi, xã Đắk Kan, Ngọc Hồi) đang vận chuyển thuê cho Sản 1kg ma túy đá xuống thành phố Phan Thiết, Bình Thuận để tiêu thụ.

Đồng thời, lực lượng chức năng nhanh chóng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sản tại thôn Ngọc Hải (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) và thu giữ 1kg ma túy đá. Vợ của Sản là bà Đào Thị Ánh (49 tuổi) khai nhận đã giúp chồng cất giấu số ma túy trên và giao 1kg ma túy đá cho Xa Văn Tiến.

1kg ma túy đá thu được tại nhà Trịnh Minh Sản (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công Sản và Thao Minh Xá (47 tuổi, xã Sa Loong, Ngọc Hồi) và thu giữ 2kg ma túy đá.

Công an huyện Ngọc Hồi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục khám xét chỗ ở của Thao Minh Xá và thu giữ 1kg ma túy đá. Đồng thời, tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật cho Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.