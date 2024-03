Bắt quả tang 5 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Cao Cường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thái, cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 4h sáng 7/3, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 369 trên địa bàn và bắt quả tang 5 thanh niên (4 nam, 1 nữ) đang sử dụng ma túy, bật nhạc công suất lớn.

5 thanh niên trên gồm: Hoàng Văn Thắng (23 tuổi), Hoàng Văn Trường (28 tuổi), Hoàng Văn Thái (26 tuổi), Kiều Cao Cường (39 tuổi), Tạ Thị Kiều Thư (20 tuổi), cùng trú ở huyện Hải Hà.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cả 5 đối tượng trên cho kết quả dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh nóng, Công an huyện Hải Hà xác định đối tượng cung cấp ma túy là Trần Văn Tuấn (31 tuổi, ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh).

Tài liệu xác minh cho thấy, Tuấn là đối tượng có tiền án về tội Cướp tài sản, từng trốn truy nã trong thời gian dài nên rất khó khăn trong việc bắt giữ.

Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm điều tra, không bỏ lọt tội phạm, Công an huyện Hải Hà đã mở rộng điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng Tuấn về quy án.

Ngay trong ngày 7/3, Công an huyện Hải Hà đã bắt khẩn cấp Trần Văn Tuấn. Quá trình bắt giữ, công an đã thu giữ trên người Tuấn 1,758gam ma túy loại ketamine và 0,858gam ma túy loại MDMA.

Đối với các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Hải Hà đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và gửi thông báo về địa phương để phối hợp quản lý.