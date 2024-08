Phá đường dây làm tiền giả ở miền Tây

Ngày 27/8, Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố: Võ À Minh (20 tuổi, ngụ An Giang) về tội Làm, lưu hành tiền giả; Đỗ Chí Huyện (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Huỳnh Nhựt Thư (28 tuổi), Huỳnh Bé Thư (23 tuổi, ngụ Cà Mau) về tội Lưu hành tiền giả.

Nhựt Thư và Bé Thư là chị, em với Chí Huyện.

Từ trái qua, Huỳnh Nhựt Thư, Đỗ Chí Huyện và Huỳnh Bé Thư (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, rạng sáng ngày 31/1, Công an xã Bình Long (An Giang) bắt quả tang Huyện đang lưu hành 7,6 triệu đồng tiền giả.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Nhựt Thư và Bé Thư khi đang tiêu thụ 8 triệu đồng tiền giả tại chợ Vịnh Tre (huyện Châu Phú). Khám xét nơi ở của họ, công an còn thu giữ hơn 38 triệu đồng tiền giả.

Căn cứ lời khai của nhóm người trên, lực lượng công an tiếp tục bắt Võ À Minh, thu giữ 63,8 triệu đồng tiền giả và nhiều tang vật liên quan.

Võ À Minh cùng tang vật (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, tháng 1, thông qua mạng xã hội Minh mua 70 triệu đồng tiền giả của Trần Minh Trung (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) với giá 3 triệu đồng.

Sau đó, Minh bán cho Nhựt Thư 56 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng tiền thật; bán cho Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 14 triệu đồng tiền giả với giá 3 triệu đồng tiền thật.

Thấy việc tiêu thụ tiền giả dễ dàng nên Minh liên hệ Trung học cách làm. Anh ta sau đó mua nhiều máy móc, nguyên vật liệu để làm ra hơn 185 triệu đồng tiền giả; bán cho Nhựt Thư được 120 triệu đồng tiền thật.

Sau khi mua tiền giả của Minh, Nhựt Thư bán lại cho Hiếu 28 triệu đồng với giá 4 triệu đồng tiền thật; bán cho Huyện 8 triệu đồng tiền giả với giá 2 triệu đồng tiền thật.

Trần Minh Trung đang bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về hành vi Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Còn Nguyễn Minh Hiếu đang bị Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.