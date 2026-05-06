Ông chủ người Ma Cao điều hành sới bạc hơn 301 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc núp bóng khu vui chơi giải trí, với tổng số tiền quy đổi hơn 301 tỷ đồng.

Hôm 21/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương tại Khu II, đường Trục Chính (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức. Công an đồng thời thu giữ ở bàn đánh bạc, trên người các đối tượng và quầy thu ngân tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Tụ điểm đánh bạc tại khách sạn Thái Dương bị triệt phá (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đặc biệt trong các két sắt, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số chip quy đổi ra tiền Việt là hơn 301 tỷ đồng để phục vụ việc đánh bạc.

Điều tra bước đầu Công an Lạng Sơn xác định Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua, tức Tăng Hoa (56 tuổi, trú tại Ma Cao, Trung Quốc) làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty này được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với tên gọi là Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế. Các loại hình được phép kinh doanh gồm: Máy giật xèng, roulette, baccarat điện tử, blackjack điện tử, sicbo, máy đua, máy mạt chược và poker.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định dưới vỏ bọc câu lạc bộ vui chơi giải trí, Tăng Hoa đã cho lắp đặt bàn đánh bài, công cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê nhiều người nước ngoài, người Việt Nam tham gia tổ chức đánh bạc.

Nhóm này được phân công quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi; chia bài, tính điểm, thu chip, trả tiền thắng thua cho khách với vai trò đại diện nhà cái. Các đối tượng được trả lương theo tháng và hưởng tiền tip từ khách đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 66 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số này có 48 người nước ngoài và 18 người Việt Nam.

Vụ án đang tiếp tục được Công an Lạng Sơn điều tra, mở rộng.