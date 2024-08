Nửa đêm mang dao chặt phá vườn "cây tỷ đô" của người khác vì ghen tức

Ngày 19/8, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đang trong quá trình xử lý một đối tượng có hành vi chặt phá cây sầu riêng của người dân do mâu thuẫn cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/8, Công an huyện Cư Kuin tiếp nhận tin báo của bà H.C.B. (44 tuổi, trú buôn Jung B, xã Ea Ktur) về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ gian phá hoại phần gốc cây.

Hiện trường cây sầu riêng bị chặt phá, đẽo gốc (Ảnh: Công an huyện Cư Kuin).

Qua kiểm tra hiện trường, có 26 cây sầu riêng 3-5 tuổi đã bị chặt, đẽo vỏ ở phần gốc nhằm phá hoại có thể dẫn đến việc cây chết dần.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định Y Xoai Byă (47 tuổi, trú cùng buôn) là người đã phá vườn sầu riêng của gia đình bà H.C.B..

Bước đầu tại cơ quan công an, Y Xoai Byă khai bản thân có mâu thuẫn với bà H.C.B. nên sinh ra việc ghen tức.

Khoảng 0h ngày 27/8, Y Xoai Byă mang theo một con dao dài khoảng 46cm loại chuyên để chặt cây, lẻn vào vườn sầu riêng của gia đình bà H.C.B. rồi dùng dao chặt, đẽo hết phần gốc của 26 cây sầu riêng.

Con dao lớn được xác định là tang vật trong vụ phá hoại (Ảnh: Công an huyện Cư Kuin).

Thực hiện xong hành vi phá hoại, Y Xoai Byă bỏ về nhà ngủ.

Mới đây, Công an huyện Krông Búk cũng đã khởi tố bị can đối với một phụ nữ 68 tuổi do có hành vi phá hoại gần 370 trái sầu riêng của một hộ dân cũng do mâu thuẫn.

Tình trạng mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc phá hoại cây trồng liên tiếp diễn ra tại Đắk Lắk thời gian qua làm ảnh hưởng đến kinh tế của nông dân và gây mất an ninh trật tự.