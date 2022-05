Nữ sinh TPHCM bị 2 nam sinh rút dao khống chế cướp ba lô

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Đinh Tiến Trung (quận 8) và Phạm Quang Trường (cùng 22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, tối 3/5, Trung và Trường đi xe máy từ quận 8 sang quận Bình Thạnh tìm người dân sơ hở tài sản để trộm, cướp.

Trường (bên trái) và Trung tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Rạng sáng 4/5, cả 2 phát hiện chị T.T.H.N. (19 tuổi, sinh viên, ngụ huyện Củ Chi) đi xe máy một mình trên đường Phạm Văn Đồng nên đeo bám, đợi đến đoạn đường vắng ra tay.

Khi đi đến giao lộ Lương Ngọc Quyến - Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh), cả 2 chặn đường, dùng dao đe dọa chị N., cướp ba lô của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Theo trình báo của nữ sinh viên, ba lô chứa một điện thoại iPhone, 500.000 đồng cùng một bộ đồ đồng phục trường Đại học Công nghệ TPHCM.

Trích xuất dữ liệu camera, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh xác định Trung và Trường là nghi phạm nên tiến hành truy bắt. Đến ngày 16/5, các trinh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm.

Tại trụ sở công an, cả 2 khai nhận đang học chung một trường đại học ở TPHCM và do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm, cướp.

Sau khi cướp được ba lô, Trường và Trung đem điện thoại của nạn nhân đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.