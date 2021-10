Nhóm thiếu niên táo tợn chặn đường, dí dao cướp tài sản

Dân trí Mặc dù mới 15, 16 tuổi, nhưng Dương và Giang cùng một đối tượng khác đã liều lĩnh chặn đường, dùng dao uy hiếp để cướp xe máy, tài sản của người đi đường.

Ngày 7/10, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án "1021C", bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Long Giang (SN 2005), Đinh Trung Dương (SN 2006) và Đinh Minh Tuấn (SN 1998), cùng trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Điều đáng nói, Dương và Giang chỉ mới 15, 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản và trộm xe máy trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Nhóm cướp bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Điển hình là vào khoảng 21h, ngày 6/10, cả 3 đối tượng di chuyển từ huyện Minh Hóa về thành phố Đồng Hới tìm kiếm "con mồi" để cướp tài sản. Đến khoảng 23h cùng ngày, chúng phát hiện 2 người đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Bắc - Nam nên bám theo, ép xe nạn nhân vào lề đường.

Giang và Dương xuống xe rút dao chỉ thẳng vào 2 người đi xe máy rồi hỏi xin tiền. Nhân lúc các đối tượng sơ hở, người đàn ông đi xe máy đã lấy chiếc dù treo ở xe chống trả, thấy vậy, nhóm đối tượng phóng xe chạy trốn.

Tiếp đó, đến khoảng 23h ngày 4/10, nhóm cướp này tiếp tục bám theo một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông chạy trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới. Ngay sau đó, nhóm đối tượng đã ép xe máy nạn nhân vào lề đường, dùng dao kề vào người 2 nạn nhân đe dọa, ép họ xuống xe rồi cướp phương tiện tẩu thoát.

Hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, một điện thoại di động và một số con dao được nhóm đối tượng sử dụng để cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Thành