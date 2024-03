Nữ sinh lớp 11 bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Ngày 7/3, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận, một nữ sinh của trường vừa bị đâm tử vong. Nạn nhân là P.N.N.H. (SN 2006, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi).

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 6/3, T.T.M.T. (SN 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai), là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở huyện Đăk Pơ, và P.N.N.H. hẹn gặp nhau tại phường An Bình, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, T. và H. đã xảy ra xô xát.

Trường THPT Nguyễn Trãi nơi nữ sinh H. đang theo học (Ảnh: Chí Anh).

Trong lúc giằng co, H. ôm bụng ngã xuống và kêu đau. Phát hiện sự việc, người dân và các bạn chạy đến thì thấy H. bị đâm vào phần bụng nên đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Tuy nhiên, H. đã tử vong sau đó.

Theo Trung tâm Y tế thị xã An Khê, H. bị đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn, có thể là dao. Vết thương trúng vào gan, phổi, tim dẫn đến tử vong.

Theo lãnh đạo nhà trường, em H. là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, thường xuyên tham gia nhiều hoạt động của trường, hoạt động phong trào. Ngay sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.