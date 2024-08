Nữ quái giả danh công an để lừa tiền "chạy án"

Chiều 14/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Sìn Hồ đang tạm giữ Lý Thị Đạnh (SN 2000, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ), để điều tra, xử lý về hành vi giả danh công an lừa tiền "chạy án" tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/8, Công an huyện Sìn Hồ tiếp nhận đơn trình báo của chị Lò Thị P. (SN 1980, ở huyện Sìn Hồ) về việc chị bị một đối tượng không rõ lai lịch, tự xưng là cán bộ công an lừa đảo và chiếm đoạt 6 triệu đồng.

Lý Thị Đạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo chị P., sau khi chồng chị là anh Lò Văn Chựa (SN 1976) bị Công an huyện Sìn Hồ khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, ngày 20/6, chị P. nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ, tự xưng là Trường - cán bộ Công an huyện Sìn Hồ.

Người này nói rằng, mức án của anh Chựa rất nặng và nếu chị P. muốn giảm nhẹ án cho chồng thì phải gửi 10 triệu đồng vào một tài khoản mà họ cung cấp.

Nghĩ chồng là lao động chính trong gia đình, nếu bị đi tù lâu dài, gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn nên chị P. đã chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng mạo danh cung cấp.

Sau nhiều ngày chờ đợi hồi âm từ vị cán bộ công an giả mạo, chị P. đã đến Công an huyện Sìn Hồ để trình báo sự việc.

Cảnh sát sau đó xác định được đối tượng mạo danh công an để lừa đảo, và triệu tập Lý Thị Đạnh.

Nhà chức trách cho biết, Đạnh là đối tượng nghiện ma túy đã bị Công an huyện Sìn Hồ khởi tố, tạm giam từ ngày 3/7.

Tại cơ quan công an, Đạnh khai nhận, do biết chồng của chị P. bị cảnh sát bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy nên Đạnh gọi điện mạo danh là cán bộ công an huyện để dọa và yêu cầu chị này đưa tiền để "chạy án".

Khi chị P. tin tưởng, chuyển tiền, Đạnh sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để tiêu xài và mua ma túy sử dụng.