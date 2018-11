Bình Dương:

Nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Lực lượng Công an nổ súng khống chế các đối tượng tại quán cà phê.

Chiều 8/11, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng để xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là nhóm côn đồ đã bị tạm giữ trong vụ hỗn chiến gây hoang mang tại địa phương trước đó khoảng 1 tháng.

Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, đối tượng Nguyễn Hữu Toại (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) kéo theo hàng chục đối tượng đi trên 2 xe ô tô và nhiều xe máy cùng hung khí nguy hiểm đi tìm nhóm của Hoàng Văn Kim (38 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để giải quyết mâu thuẫn.

Hung khí và các đối tượng bị tạm giữ.

Khoảng 22h30 đêm 7/10, nhóm của Toại phát hiện nhóm của Hoàng Văn Kim đang ở quán cà phê Ngọc Phượng (khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Lập tức 2 nhóm dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An được điều động khẩn trương đến hiện trường.

Phát hiện công an, các đối tượng hung hãn chống trả để tẩu thoát, buộc trinh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp và khống chế các đối tượng này. 20 người cùng nhiều hung khí , thu giữ nhiều hung khí và phương tiện. Quán cà phê nơi xảy ra hỗn chiến bị hư hỏng, nhiều tài sản bị đập vỡ.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Dĩ An đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng, xử lý hành chính 4 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Quý An