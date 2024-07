"Nổ" quen giám đốc công an tỉnh, lừa 1 tỷ đồng tiền xin việc

Ngày 15/7, Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam Mai Thế Dũng (56 tuổi, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Dũng tự xưng là công an, có quan hệ với Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đối tượng tự nhận có khả năng "chạy" cho người khác vào ngành công an.

Công an lấy lời khai của Dũng (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Khi có người liên hệ, Dũng chụp ảnh nhiều cơ quan công an gửi cho bị hại để tạo lòng tin. Dũng cũng dùng nhiều số điện thoại để liên hệ với bị hại, tự xưng nhiều người có chức vụ trong ngành công an, khẳng định có khả năng "chạy" việc.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt của một nạn nhân hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng chặn liên lạc với bị hại, trốn khỏi Trà Vinh.

Nhận tin tố cáo, Công an tỉnh Trà Vinh đã truy tìm, bắt được Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn ở Bến Tre.

Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo rộng rãi ai là bị hại của Dũng sớm liên hệ Công an tỉnh Trà Vinh để phối hợp điều tra.