Níu kéo người yêu bất thành, gã đàn ông cắt đứt gân tay cháu bé 4 tuổi

Ngày 28/3, Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.Q.C. (40 tuổi) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân của C. là cháu T.T.A. mới 4 tuổi.

Trước đó, Công an huyện Nghĩa Hành tiếp nhận tin báo từ gia đình chị D. (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) về việc cháu A. (là cháu của chị D.) bị kẻ đeo khẩu trang lẻn vào nhà cắt vào tay. Vết cắt khá nặng nên cháu A. được chuyển ra TP Đà Nẵng điều trị với chẩn đoán đứt gân, mạch máu cánh tay.

Cháu A. bị cắt đứt mạch máu, gân tay phải chuyển ra TP Đà Nẵng điều trị (Ảnh: Công an huyện Nghĩa Hành).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tiến hành điều tra hiện trường, rà soát các đối tượng nghi phạm. Từ những chứng cứ thu thập được, Công an xác định nghi phạm là T.Q.C. (trú phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi; từng là người yêu của chị D.).

Qua đấu tranh, C. thừa nhận đã dùng dao lam cắt vào cổ tay cháu A. để "dằn mặt" gia đình chị D.

Đối tượng C. tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an huyện Nghĩa Hành).

Trước đây, C. và chị D. có quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ nhiều tháng qua, chị D. đã không còn qua lại với C.

Bị cự tuyệt, C. nhiều lần liên lạc với chị D. nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Bực tức, C. đe dọa sẽ tấn công chị D. và gia đình. Đến ngày 25/3, C. lẻn vào nhà chị D. dùng dao cắt đứt gân tay cháu A.

Theo Công an huyện Nghĩa Hành, C. từng có 4 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản" với tổng thời gian chấp hành án phạt tù gần 20 năm.