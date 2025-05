Những ai nhận lợi ích từ vụ cựu cán bộ công an Bình Dương lừa 1 triệu USD?

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi, cựu Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương) vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định, dùng thủ đoạn can thiệp, gây sức ép đối với Công ty K.H. và các đại lý phải bán hàng cho bà N.T.T..

Sau khi tạo lòng tin, Kiên đã gian dối, tạo dựng lý do để yêu cầu bà T. đưa 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Với hành vi trên, Viện KSND Tối cao xác định Kiên đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, cuối tháng 8/2020, Kiên nói bà T. mua 6 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra (mẫu mới) để làm quà tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Sau đó, bà T. thực hiện theo yêu cầu mua điện thoại đưa cho Kiên.

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Văn D. và ông Nguyễn Thanh Đ. là các Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã nhận 2 chiếc điện thoại từ Kiên. Trong giai đoạn thanh tra, những người này đã nộp lại điện thoại, đã được bán đấu giá, nộp ngân sách Nhà nước.

Cáo trạng thể hiện, ông Nguyễn Văn D. và ông Nguyễn Thanh Đ. chỉ nhận thức là quà của bị can Kiên tặng, không liên quan tới hành vi sai phạm nên nhà chứa trách không có căn cứ xử lý.

Ngày 13/6/2020, Kiên yêu cầu bà T. đưa cho phòng An ninh kinh tế 100 triệu đồng để "cảm ơn" anh em trong phòng và để "làm đẹp mặt Kiên". Ngày 21/7/2020, bà T. đi tới Công an tỉnh Bình Dương, đưa phong bì có 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Viện KSND Tối cao cho rằng việc làm trên là tự nguyện, không chứng minh được hành vi trái công vụ của Kiên và các cán bộ phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương nên không có căn cứ xử lý.

Đối với ông Trịnh Ngọc Q. (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) đã có bút phê chỉ đạo trong báo cáo số 31/BC-PA04 ngày 15/6/2020 của Phòng An ninh kinh tế là đúng trách nhiệm, nhiệm vụ. Ngoài ra, không có tài liệu xác định người này có liên quan đến số tiền 23 tỷ đồng mà Kiên đã chiếm đoạt của bà T..

Đối với những người cấp dưới của Kiên, đã có hành vi sai phạm nhưng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, mệnh lệnh. Do đó, Bộ Công an kiến nghị Công an tỉnh Bình Dương xử lý kỷ luật.

Hiện vụ án được TAND TPHCM thụ lý và sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.