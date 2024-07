Những ai bị gọi tên trong vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam?

Sáng 16/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội Buôn lậu. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

Liên quan tới vụ án, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã xuất cảnh trước khi bị khởi tố nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và sẽ xử lý sau khi bắt được.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

6 tấn vàng ngụy trang dưới xe nước đá

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ và quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TPHCM, Tây Ninh và Campuchia.

Vào năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam. Đường dây này hoạt động chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng trong nước và liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt hàng. Bà giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi) tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới.

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới. Chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại.

Một phần tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp).

Phụng đã bán 4.830kg vàng thỏi cho nhiều người, trong đó có Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, Đặng Thị Thanh Hằng 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg, và khách lẻ không xác định được là 1.804kg. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 76kg vàng.

Cơ quan chức năng cũng xác định một đường dây buôn lậu khác do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) đứng đầu, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Nhà chức trách đang điều tra hành vi của một số cá nhân, đơn vị khác liên quan đến việc để lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Hồ sơ vụ án xác định trong giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với Hải quan, Kiểm dịch để kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. Ngoài giờ hành chính, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực, đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, bị cáo Trần Thanh Thắng thường xuyên giao nhận xe máy chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại cửa khẩu Chàng Riệc.

Trách nhiệm trực kiểm soát thuộc về các cán bộ Đồn Biên phòng: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực. Hành vi của họ có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các cá nhân thuộc An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả điều tra cho thấy ngày 28/9/2022, bị cáo Đặng Nam Trung di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội, mang theo vàng nguyên khối. Công văn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hành lý của Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm, do đó không có căn cứ xử lý nhân viên an ninh sân bay.

Trong sổ sách của nhóm bị cáo Phụng, có một số khách hàng mua vàng lậu được ký hiệu. Cơ quan chức năng xác định những khách hàng này không biết vàng mua là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự.