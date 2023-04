Nhóm YouTuber liên quan bà Phương Hằng sẽ bị xử lý ra sao?

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) cùng 4 đồng phạm có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: A.X.).

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh,...

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Bên cạnh việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng và các bị can khác, kết luận điều tra còn kết luận về việc xử lý các cá nhân có liên quan.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm việc với luật sư Nguyễn Đình Kim (64 tuổi, luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM) và các chủ kênh YouTube có liên quan tới lùm xùm giữa bà Phương Hằng và các nghệ sĩ...

Các chủ kênh YouTube này gồm: Phạm Hoàng Khang (29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (31 tuổi, chủ kênh YouTube Vlogs Trúc Ngân), Võ Minh Điền (37 tuổi, chủ kênh YouTube Điền Võ), Ngũ Lùn (39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng) và những người khác có liên quan.

Theo kết luận điều tra, do hành vi chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Điền (Ảnh: VOV).

Trước đó, ngày 22/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Minh Điền (YouTuber Võ Minh Điền) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.