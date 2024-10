Nhóm thanh, thiếu niên bùng tiền hát còn gây rối ở quán karaoke

Ngày 17/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Tuyến (26 tuổi), Tô Văn Hòa (18 tuổi), Trần Hữu Thủy (20 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (16 tuổi), Vũ Gia Bảo (18 tuổi), Vũ Ngọc Gia Bảo (17 tuổi), Vũ Văn Tú (17 tuổi), Vũ Tiến Đạt (17 tuổi), Trần Hữu Thủy (20 tuổi), trú tại huyện Kiến Xương và Vũ Lê Quang Anh (16 tuổi), trú tại TP Thái Bình.

Nhóm thanh, thiếu niên bị khởi tố (Ảnh: Công an Thái Bình).

Theo điều tra, đêm 13/8, các đối tượng trên đến thuê phòng hát của một quán karaoke trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương. Do Nguyễn Quang Tiến có mâu thuẫn với chủ quán từ trước nên đã chỉ đạo các đối tượng không thanh toán tiền thuê phòng hát.

Nhóm đối tượng này còn mang theo hung khí, bình xịt hơi cay để gây rối, dọa nạt quản lý và nhân viên quán karaoke.

Công an huyện Kiến Xương đang mở rộng điều tra vụ án.