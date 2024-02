Nhóm thanh niên phục kích ném đá nhầm khiến một người tử vong

Sáng 19/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Chung).

Trước đó, Công an huyện Thanh Thủy tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Q.V. (trú ở xã Bảo Yên) và anh Nguyễn D.P. (trú xã Đoan Hạ) về việc bị một nhóm thanh niên lạ mặt nấp bên đường dùng đá ném vào người gây thương nặng vùng đầu, phải đi cấp cứu; xe máy bị hư hỏng.

Do vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên không có nhân chứng; sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường khiến bị hại không nhớ các đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Dù vậy, Công an huyện Thanh Thủy đã áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ và sau 10 giờ điều tra đã triệu tập toàn bộ 24 đối tượng, người liên quan vụ việc.

Bước đầu, công an xác định nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao, xã Sơn Thủy gồm 14 đối tượng do Nguyễn Đức Vương (SN 2007) cầm đầu, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên ở thôn Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, do Nguyễn Quang Vinh (SN 2005) cầm đầu.

Kiếm và vỏ chai bia được nhóm thanh niên dùng để gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 15/2, nhóm thanh niên ở thôn Thủy Trạm bàn bạc, chuẩn bị hung khí gồm kiếm, vỏ chai bia, gạch, đá, tổ chức mai phục tại đường liên xã Sơn Thủy - Hoàng Xá để tấn công nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao.

Do trời tối, nhóm thanh niên này đã ném đá tấn công nhầm đối tượng, khiến anh Đặng Văn Nam (đi cùng xe máy với anh V. và anh P.) bị thương nặng, đến ngày 17/2 tử vong.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy bắt khẩn cấp 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Trường Giang, Lê Xuân Trường, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Huy Hoàng, đều trú ở xã Sơn Thủy và Quyết Đức Cương ở xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ).

Vật chứng thu giữ gồm 2 thanh kiếm, 2 két nhựa đựng vỏ chai bia, 15 vỏ chai bia, 14 xe máy, 17 viên đá và một con dao.

Công an huyện Thanh Thủy đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.