Nhóm thanh niên giả gái dàn cảnh dụ dỗ người say xỉn "đi khách"

Ngày 13/4, Công an quận 12 - TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giầu Bá Hưng (28 tuổi), Nguyễn Văn Cường (35 tuổi), Nguyễn Văn Linh (29 tuổi) - đều ngụ TPHCM và Nguyễn Anh Duy (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Giầu Bá Hưng (bên trái) và Nguyễn Anh Duy (Ảnh: A.X).

Đây là nhóm thanh niên giả làm phụ nữ dàn cảnh tiếp cận, gạ gẫm những người đàn ông say xỉn "đi khách" để trộm cắp tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nhận trình báo của anh N.T.T. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn và ông T.V.K. (49 tuổi) về việc bị một "phụ nữ" dùng thủ đoạn gạ gẫm đi "vui vẻ" để dàn cảnh trộm điện thoại, tiền mặt trên đường Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 20/3, các trinh sát phát hiện Hưng lái xe máy chở theo Duy lưu thông trên quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người Hưng có 3 điện thoại di động đã tháo sim nên mời về trụ sở công an làm việc.

Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai do cần tiền tiêu xài nên rủ Duy giả làm phụ nữ để dàn cảnh trộm tài sản của những người đàn ông say xỉn. Khi phát hiện "con mồi", Duy tìm cách tiếp cận gạ đi nhà nghỉ "vui vẻ" để trộm ví tiền, điện thoại, rồi nhảy lên xe Hưng tẩu thoát.

Riêng tối 20/3, Hưng và Duy thực hiện 3 vụ trộm tại quận 12, quận 10 và quận Gò Vấp với thủ đoạn trên. Mở rộng điều tra, Công an quận 12 xác định Cường, Linh cũng nằm trong nhóm này và đã trộm cắp tài sản của những nạn nhân khác.