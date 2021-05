Nhóm thanh niên đập phá quán karaoke vì không rủ được nữ nhân viên đi chơi

Dân trí Ngày 27/4, Công an thị trấn Hương An và Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ đánh đập nhân viên, quậy phá quán karaoke.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/4, năm thanh niên vào quán karaoke N.W. trên quốc lộ 1 (cũ) thuộc thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để giải trí. Sau khi thanh toán tiền, nhóm thanh niên này rủ nữ nhân viên của quán karaoke đi chơi. Tuy nhiên, nữ nhân viên trên đã từ chối và đi về phòng trọ của mình ở gần quán. Không buông tha, nhóm thanh niên này tiếp tục theo đến phòng trọ của nữ nhân viên đập cửa đòi vào. Thấy vậy, nam nhân viên của quán tên L.T. (22 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) đến can ngăn. Anh T. đã bị nhóm thanh niên đánh tới tấp phải bỏ chạy lại về quán karaoke nhưng vẫn bị truy đuổi. Một người trong nhóm thanh niên này đã dùng ván gỗ đánh nhiều phát vào đầu khiến anh T. bất tỉnh, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Nhóm thanh niên xông vào quán karaoke hành hung nhân viên. Quản lý và nhân viên quán karaoke ra can ngăn cũng bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Ngoài việc đánh người, nhóm thanh niên này còn dùng gậy đập phá máy tính, tài sản tại quầy thu ngân, đèn trang trí trong quán... Một người trong nhóm còn lấy cả xi măng khô đổ lên ghế của quán. Sau khi ra tay, nhóm thanh niên này còn rủ thêm người mang theo hung khí đến trước quán la hét. Chủ quán thấy sợ nên đóng cửa nhưng nhóm thanh niên đã dùng hung khí, đập phá cửa quán. Nhiều khách hàng hoảng sợ nên đã bỏ quán ra về. Hung khí của nhóm thanh niên bỏ lại. (Ảnh: Công an huyện Quế Sơn). Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Hương An đã đến lấy lời khai những người có liên quan để truy tìm nhóm thanh niên gây ra sự việc. Đến sáng nay, lực lượng công an đã triệu tập nhóm thanh niên trên để làm rõ hành vi đánh đập nhân viên, quậy phá quán karaoke. Công Bính