Triệu tập 2 tài xế đuổi đánh nhau trên đại lộ Phạm Văn Đồng ở TPHCM

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp với Công an phường Bình Lợi Trung triệu tập Nguyễn Phước Thắng (SN 1981, ngụ phường Vườn Lài) và Ngô Hồng Phi (SN 1973, ngụ phường Xóm Chiếu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thắng (bìa trái) và Phi bị cảnh sát triệu tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Thắng là tài xế lái ô tô của hãng Grab, còn Phi là tài xế lái xe tải. Ngày 13/5, sau va chạm xe, Thắng và Phi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau trên đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng xe giữa đường, xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một người đàn ông cầm gậy, liên tục chửi bới tài xế ô tô. Sau đó, cả hai lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa dòng phương tiện đang lưu thông. Vụ việc khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, một số xe buộc dừng lại để né tránh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.