Nhóm người chuyên mang vỏ chai bia, dao phóng lợn đi trộm gần 4 tấn chó

Ngày 6/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Ngọc Dương (SN 1994), Nguyễn Văn Phương (SN 1994), Trịnh Đình Tuấn (SN 1996), Nguyễn Tất Khoa (SN 1996), Hà Xuân Huy (SN 1987), đều trú huyện Thọ Xuân và Lê Đình Hùng (SN 1995), trú huyện Triệu Sơn.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, dù có tiền án về tội trộm cắp chó nhưng Đỗ Ngọc Dương, Nguyễn Văn Phương, Trịnh Đình Tuấn và Nguyễn Tất Khoa vẫn "ngựa quen đường cũ", rủ nhau đi trộm chó.

Địa bàn hoạt động của các đối tượng này chủ yếu ở các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Yên Định, Thiệu Hóa và Lang Chánh.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi khung giờ hoạt động và địa điểm xuất phát, sử dụng xe không gắn biển kiểm soát và cất giấu công cụ bắt chó ở nhiều địa điểm khác nhau.

Trong quá trình đi trộm chó, nếu bị phát hiện, các đối tượng thường sử dụng vỏ chai bia và dao phóng lợn để chống trả.

Sau khi trộm chó, nhóm này đem bán cho Hà Xuân Huy để Huy mang về huyện Triệu Sơn, bán lại cho Lê Đình Hùng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trung bình mỗi tối, các đối tượng trộm được 25-30 con chó. Chỉ tính từ đầu tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng trộm gần 250 con chó, với tổng trọng lượng gần 4 tấn.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 19 con chó còn sống, 2 cá thể mèo, 1 ô tô tải, 2 xe máy và 5 bộ dụng cụ câu trộm chó. Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 7 vỏ chai bia, 2 dao phóng lợn cùng nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc trộm cắp chó.