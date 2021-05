Nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép lãnh hơn 8 năm tù

Dân trí Quên và 2 đồng bọn khác tổ chức đưa người trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Trước khi nhóm Quên bị công an bắt, các đối tượng đã đưa trót lọt 12 người sang Campuchia.

Ngày 22/4, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Đỗ Văn Quên (sinh năm 1986, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); 3 năm tù với bị cáo Vann Nath (sinh năm 1983, trú tại huyện Koah Thum, tỉnh Kandal, vương quốc Campuchia).

Còn bị cáo Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1965, trú tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị phạt 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Đồng thời, tòa buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, khoảng 19h10, ngày 18/6/2020, Nath điều khiển vỏ lãi chở Quên từ CamPuchia về Việt Nam, trong lúc Quên dẫn Đặng Thị Thu Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Anh và Seng Sóc Ny Vi Sa lên vỏ lãi để đưa sang Campuchia thì bị Tổ công tác thuộc Đội An ninh Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an xã Khánh An phát hiện, bắt quả tang. Quên cùng Anh, Sa bị bắt giữ còn Nath, Thảo nhảy xuống sông trốn.

Các bị cáo Nath, Khải, Quên (từ trái qua).

Đến khoảng 22h cùng ngày, phát hiện Thảo trốn trong nhà dân nên lực lượng chức năng mời về làm việc. Còn Nath, ngày 26/6, đến Công an huyện An Phú đầu thú.

Trong quá trình điều tra xác định, khoảng đầu 6/2020, sau khi được Nam, Phương bên Campuchia móc nối tham gia đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia, Quên, Nath và Khải đồng ý.

Ngày 18/6, sau khi được Nam, Phương điện thoại thông báo có 3 khách sang Campuchia, Khải cùng Quên và Nath tổ chức đón đến khu vực xã Khánh An, huyện An Phú. Khi Quên và Nath sử dụng vỏ lãi đưa 3 khách qua Campuchia thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Sau đó, Quên, Nath và Khải bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài lần bị bắt quả tang trên, các đối tượng còn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép trót lọt 3 lần, đưa 12 người qua Campuchia.

Quên hưởng lợi 1,2 triệu đồng, Nath hưởng lợi 2,4 triệu đồng và Khải hưởng lợi 600.000 đồng.

Nguyễn Hành