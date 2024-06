Ngày 7/6, Công an Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp Công an Quảng Nam bắt giữ nhóm nghi phạm thực hiện nhiều vụ cướp giật táo tợn.

Các nghi phạm vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các nghi phạm là Nguyễn Văn Thành Đạt (22 tuổi), Nguyễn Văn Quốc Trọng (22 tuổi), Nguyễn Dương Anh (18 tuổi), cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo Công an Đà Nẵng, từ tháng 3 đến nay, trên địa bàn các huyện giáp ranh như Hòa Vang (Đà Nẵng), Đại Lộc và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản do cùng một nhóm đối tượng gây ra. Mục tiêu là phụ nữ, tài sản cướp giật là dây chuyền mà nạn nhân đeo trên người.

Đáng chú ý trong đêm 27/5, tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, 2 thanh niên đi xe máy đã giật sợi dây chuyền của chị N.T.C (58 tuổi). Khi phát hiện sự việc, chị này đuổi theo nghi phạm và tự tông vào cây ven đường, tử vong tại chỗ.

Qua truy xét, công an đã phát hiện Đạt, Trọng và Anh là nghi phạm có liên quan nên tiến hành bắt giữ khi cả 3 đang lẩn trốn tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các nghi phạm thừa nhận gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam. Đồng thời khai đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị C. vào đêm 27/5, như đã nói ở trên.

Thông qua vụ việc này, công an khuyến cáo người dân, khi xảy ra trường hợp tương tự như chị C., tuyệt đối không nên đuổi theo mà phải hô hoán những người xung quanh hỗ trợ, đồng thời báo với công an nơi gần nhất để truy xét đối tượng, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.