Nhóm côn đồ cầm mã tấu truy sát bệnh nhân

Nhóm côn đồ bị bắt khẩn cấp (Ảnh: M.N).

Sáng 26/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp nhóm người cầm mã, tấu xông vào Bệnh viện Đa khoa Long An đánh người, đập phá tài sản, thiết bị y tế.

4 người bị bắt giữ gồm: Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam ( 33 tuổi) cùng ngụ TP Tân An và Lê Văn Thức (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm người trên khai, khoảng 16h ngày 23/9, Nguyễn Ngọc Bình (31 tuổi), Võ Huỳnh Thành (27 tuổi) cùng ngụ TP Tân An, Nguyễn Trường Nhựt (23 tuổi, ngụ Tiền Giang) đến quán H.Đ. (TP Tân An) để hát karaoke. Sau khoảng 30 phút hát, nhóm này qua phòng hát của Huỳnh Bá Đức để giao lưu.

Quá trình nhậu giao lưu, Nhựt đặt ly bia xuống bàn hơi mạnh nên bị nhóm người lao vào đánh. Thấy vậy, Bình can ngăn liền bị Nam dùng ly bia ném vào đầu gây thương tích.

Sau một hồi xô xát, Bình được Thành, Nhựt đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An khâu vết thương ở đầu, tay.

Hơn 18h, khi Bình đang được các y, bác sĩ cấp cứu thì 4 kẻ mang dao tự chế xông vào đối phương truy sát. Bình, Thành nhanh chân chạy thoát, Thành chạy vào phòng hồi sức cấp cứu thì bị Đức, Khánh chém gây thương tích. Chém Thành xong, nhóm côn đồ còn đập vỡ 2 máy thở của bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Tân An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được nhóm đối tượng.