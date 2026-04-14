Nhóm cán bộ “giải cứu” người nghiện bằng hồ sơ cư trú giả lĩnh án

Ngày 14/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ công an phường tại TPHCM) 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Võ Anh Vũ (cựu cán bộ công an xã tại Đà Nẵng) 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều bị cáo trong vụ án đang được tại ngoại (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Phạm Trần Ngọc Thanh (cựu cán bộ công an phường tại quận Gò Vấp) đã móc nối với nhiều cá nhân, trong đó có Nguyễn Võ Anh Vũ (thời điểm đó là Trưởng Công an xã Hòa Phước, TP Đà Nẵng), để hợp thức hóa hồ sơ cư trú cho người nghiện, nhằm giúp họ tránh bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Thủ đoạn của nhóm này là tạo dựng thông tin giả, chứng minh người nghiện có nơi cư trú ổn định tại địa phương khác. Từ đó, cơ quan chức năng có căn cứ đình chỉ hoặc hủy quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Điển hình là trường hợp Đặng Quốc Thịnh, bị tạm giữ vào tháng 5/2023. Sau khi nhận lời “giải cứu”, Thanh tự soạn đơn xin cứu xét, giả mạo chữ ký của người thân rồi gửi qua Zalo cho Vũ.

Tại Đà Nẵng, Vũ chỉ đạo cấp dưới in đơn và xác nhận khống việc Thịnh cư trú tại xã Hòa Phước. Không dừng lại ở việc làm giả giấy tờ, nhóm này còn can thiệp vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi nhận được yêu cầu xác minh từ Công an TPHCM, dù biết rõ Thịnh không sinh sống tại địa phương, cán bộ được phân công vẫn đăng nhập hệ thống và xác nhận thông tin sai sự thật. Sau đó, Vũ phê duyệt và gửi kết quả về lại TPHCM.

Dựa trên kết quả xác minh này, Thanh lập báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an phường và UBND phường hủy quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện với lý do “phát sinh tình tiết mới”.

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, nhóm bị cáo đã làm giả hồ sơ cư trú cho tổng cộng 5 người nghiện.

Quá trình điều tra, Thanh và Vũ khai nhận hành vi xuất phát từ sự nể nang, giúp đỡ người quen và không hưởng lợi vật chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định gia đình các đối tượng đã chi 70-80 triệu đồng cho các đối tượng môi giới để “chạy” hồ sơ.

Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Khánh Duy (cựu Phó Trưởng Công an phường 15, quận 10 cũ). Duy bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 80 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ, giúp hai người nghiện không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Cụ thể, Duy nhận 30 triệu đồng để giúp Nguyễn Đức Thủy và 50 triệu đồng để giúp Phan Trọng Tân thông qua trung gian. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Duy đã soạn phiếu xác minh cư trú gửi đến xã Hòa Phước, nhờ nhóm của Vũ xác nhận khống. Đồng thời, bị cáo này còn chỉ đạo cấp dưới lập biên bản, ghi lời khai dựa trên thông tin giả.

Trong một trường hợp, Duy trực tiếp đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân để hướng dẫn người nghiện khai báo gian dối về nơi cư trú. Sau đó, thông qua các mối quan hệ, Duy tiếp tục nhờ xác nhận khống từ địa phương khác nhằm hoàn tất hồ sơ hợp thức hóa. Từ các tài liệu giả này, Duy đề xuất UBND phường hủy quyết định cai nghiện bắt buộc.