Truy tố cựu cán bộ ở TPHCM nhận tiền giúp bị can tại ngoại

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Thoại (32 tuổi, cựu điều tra viên Công an quận 5 cũ, TPHCM) về tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, bị can Trần Thị Điều (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Riêng Trần Bình Thuận hiện đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã và tách vụ án Môi giới hối lộ để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Hồ sơ vụ án đã được TAND TPHCM thụ lý, phân công thẩm phán giải quyết và sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.

Nguyễn Minh Thoại bị truy tố về tội Nhận hối lộ (Ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thoại được phân công giải quyết vụ việc của Lý Quang Duy liên quan đến các hành vi chống người thi hành công vụ và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra vào ngày 28/11/2022.

Khoảng tháng 3/2023, thông qua sự môi giới của Trần Bình Thuận (người quen của Duy), Trần Thị Điều (vợ Duy) đã nhờ kết nối với cán bộ công an để giúp chồng được giảm nhẹ trách nhiệm và xin lại chiếc ô tô đang bị tạm giữ.

Sau đó, Thuận đã gặp và đặt vấn đề với Thoại. Qua trao đổi, Thoại hướng dẫn Thuận chuẩn bị giấy tờ cư trú, đồng thời yêu cầu phải đưa tiền để Duy được tại ngoại.

Các bên sau đó thống nhất số tiền là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, Thuận chủ động hứa hẹn đưa thêm 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên 150 triệu đồng.

Mặc dù đã làm báo cáo đề xuất cho Lý Quang Duy được tại ngoại, nhưng do chưa nhận được tiền, Thoại liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc Thuận.

Trước sự thúc ép này, Trần Bình Thuận không đến điểm hẹn mà trực tiếp đến Công an TPHCM tố cáo, đồng thời giao nộp các file ghi âm làm bằng chứng.

Ngay trong ngày 5/4/2023, Công an TPHCM đã triệu tập Nguyễn Minh Thoại làm việc; tại đây, bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan vụ án, bị can Trần Thị Điều bị cáo buộc đã 4 lần đưa cho Thuận tổng cộng 405 triệu đồng nhằm “chạy án” cho chồng.