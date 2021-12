Nhiều thanh thiếu niên hàng đêm mang theo hung khí "náo loạn" đường phố

Dân trí Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã phát hiện, lập biên bản 135 trường hợp, tạm giữ 68 xe mô tô với các hành vi che biển số, lạng lách, tàng trữ hung khí...

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ an) xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô tốc độ cao lạng lách, đánh võng, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao… Đặc biệt, các hoạt động này diễn ra vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phương tiện và tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện tập trung ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện xe mô tô có hành vi vi phạm.

Điển hình như vào hồi 21h45 ngày 1/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an thành phố Vinh) thực hiện nhiệm vụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc xã Nghi Phú (thành phố Vinh) phát hiện xe mô tô biển kiểm soát bị che lấp do một nam thanh niên điều khiển chở trên xe 2 nam thanh niên khác, có mang theo 2 dao nhọn dài hơn một mét.

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm thanh thiếu niên vi phạm (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cả 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Qua kiểm tra xác định xe mô tô trên có biển kiểm soát là 37M1-544.18 và người điều khiển là P.H.H. (SN 2004, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện, hung khí để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 21h05 ngày 30/11, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đường An Dương Vương (phường Trường Thi, thành phố Vinh) đã phát hiện N.X.H. (SN 2006, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) đi xe mô tô chở sau 2 thiếu niên khác không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe…

Chỉ tính riêng từ ngày 20/11 đến ngày 2/12, Công an thành phố Vinh đã phát hiện, lập biên bản 135 trường hợp, tạm giữ 68 xe mô tô với các hành vi vi phạm: Không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, tàng trữ hung khí.

Nguyễn Tú