Nhiều thanh niên lạng lách, đánh võng trước mặt cảnh sát

Ngày 2/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, từ tháng 10/2022 đến nay, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ trì, phối hợp công an các huyện, thị xã, thành phố tuần tra kiểm soát, rà soát, lập danh sách và thu thập các tài liệu, hình ảnh về hoạt động của các loại tội phạm; hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập lạng lách, đánh võng, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó xây dựng các phương án để đấu tranh, xử lý.

Nhiều trường hợp khi phát hiện tổ tuần tra, đối tượng còn lạng lách, đánh võng, tuy nhiên đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ (Ảnh cắt từ clip do CSCĐ cung cấp).

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức trên 90 ca tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ vào buổi tối và các khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật về trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; cho vay lãi nặng; tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Nhiều trường hợp khi phát hiện tổ tuần tra, đối tượng liều lĩnh bỏ chạy, thậm chí lạng lách, đánh võng ngay trước mặt lực lượng làm nhiệm vụ, tuy nhiên đã bị Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ.

Mới đây, tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát cơ động trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đại lộ Nam sông Mã, thuộc phường Đông Hải đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình vừa trộm cắp xe máy ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội…

Lực lượng CSCĐ trực tiếp gọi hỏi, răn đe đối với 15 nhóm với gần 160 thanh, thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ (Ảnh: Phòng CSCĐ cung cấp).

Cùng với việc đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động và công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 800 phương tiện, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, các tổ tuần tra vũ trang đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, gây rối trật tự công cộng. Trực tiếp gọi hỏi, răn đe đối với 15 nhóm với gần 160 thanh, thiếu niên thường xuyên vi phạm như: Nhóm Đai xanh, Đai đỏ, Bắc cọp, Lê Hữu Thành… Đây là các nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, thậm chí mang theo dao, kiếm, vũ khí…