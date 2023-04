Trộm xe máy rồi gửi tại nhà xe của bệnh viện trước khi mang đi tiêu thụ

Ngày 2/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Dương (36 tuổi, trú ở xã Trường Minh, huyện Nông Cống) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Dương bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy (Ảnh: CATH).

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Nguyễn Đức Dương cùng đồng bọn liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã Định Hải, Các Sơn và phường Tân Dân, phường Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn).

Sau khi trộm xe máy, Dương mang đến gửi tại nhà xe của Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tìm cách mang đi tiêu thụ. Hiện, công an đã thu hồi 3 chiếc xe máy trả lại cho bị hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.