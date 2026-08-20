Nhiều bị cáo khai ca sĩ Chi Dân khởi xướng sử dụng ma túy

Chiều 20/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

HĐXX xét hỏi bị cáo Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, anh trai Chi Dân) cùng 30 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân trả lời câu hỏi (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/11/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra phòng 201 của một căn nhà trên địa bàn, phát hiện Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy Triều dương tính với ma túy.

Triều khai đã sử dụng ma túy cùng Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền (cùng ở phòng), ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên tại phòng của Triều vào sáng 4/11/2024. Ngoài ra, Triều còn sử dụng ma túy với 2 người khác vào ngày 7/11/2024.

Theo cơ quan điều tra, chiều 3/11/2024, Hồng sang phòng Triều và Huyền chơi. Đến khoảng 23h, cả ba tổ chức ăn nhậu tại phòng. Hơn một giờ sau, nhóm rủ thêm Long và Kiên đến cùng nhậu, kéo dài đến gần 4h sáng hôm sau.

Lúc này, Chi Dân nhắn tin rủ Hồng sang nhà mình nhậu nhưng Hồng từ chối và rủ nam ca sĩ đến phòng của mình.

Ít lâu sau, Chi Dân cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín đến. Tại đây, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy và được mọi người hưởng ứng. Sau đó, Triều đặt mua ma túy, còn Tín trực tiếp ra nhận hàng từ một thanh niên chưa rõ lai lịch.

Số ma túy được nhóm đặt trên bàn nhậu và cùng sử dụng.

Bị cáo Trung Tín (anh trai Chi Dân) thừa nhận hành vi (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Sau đó, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm sử dụng ma túy dạng "nước vui". Tín liên hệ với người bán, còn Chi Dân chi tiền mua ma túy.

Đến khoảng 9h ngày 4/11/2024, nhóm tiếp tục mua thêm ma túy để sử dụng. Sau đó, cả nhóm thống nhất dừng lại và ai về nhà nấy.

Tại phiên tòa, Lê Thị Triều, Hòa Thị Hồng và một số đồng phạm khai Chi Dân là người khởi xướng việc tổ chức sử dụng ma túy.

Trong khi đó, Nguyễn Trung Tín khai không biết ai là người khởi xướng việc sử dụng ma túy. Anh trai của Chi Dân đồng thời thừa nhận hành vi bị cáo buộc như cáo trạng và không có ý kiến gì khác.

Đến lượt mình, ca sĩ Chi Dân khai không biết ai là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, nam bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.