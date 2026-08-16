20 vụ ma túy trong chuyên án VN10 có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Ngày mai (17/8), TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy, được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định được nhiều nhánh với hàng trăm bị cáo, liên quan nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các bị cáo có những cái tên được chú ý như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Dưới đây là những vụ án, đường dây và khối lượng ma túy được xác định trong chuyên án VN10.

Vụ thứ nhất

Bị cáo Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), Hoàng Sỹ Thắng và 39 đồng phạm bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong vụ án này, Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 16kg ma túy. Trong số này có hơn 10kg ma túy được thu giữ từ 4 tiếp viên hàng không khi những người này vận chuyển nhưng chưa kịp giao nhận.

Vụ thứ hai

Bị cáo Trương Trung Hiếu và 5 đồng phạm bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm Mua bán trái phép chất ma túy và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Trương Trung Hiếu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 4kg ma túy.

Bị cáo Phan Thị Thanh Thúy bị truy tố về tội Chiếm giữ trái phép tài sản, liên quan số tiền 440 triệu đồng được xác định là tiền của Hiếu từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ thứ ba

Bị cáo Võ Ngọc Châu, Trần Hồng Kông và 8 đồng phạm bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm: Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Hồng Kông và 4 đồng phạm bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 200g ma túy.

Võ Ngọc Châu và Hoàng Ngọc Hiếu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 225g ma túy, được xác định là số ma túy mua của Hồ Thị Phương, Lê Thắng Anh Tú và một người tên Minh (chưa rõ lai lịch) để bán lại.

Các bị cáo Hồ Ngọc Vũ, Chung Hạnh Phước và Tôn Võ Lan Vy bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2gram ma túy để sử dụng.

Vụ thứ tư

Bị cáo Phạm Đức Duy và 5 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Đức Duy cùng các đồng phạm bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 6kg ma túy các loại.

Bị cáo Lục Chí Bảo và Trần Thị Ái Nhi bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với cáo buộc cung cấp ma túy cho những người khác sử dụng.

Vụ thứ năm

Bị cáo Nguyễn Hòa Thuận, Phạm Tài Phúc và Nguyễn Thị Mười Hai bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan gần 100gram ma túy.

Vụ thứ sáu

Bị cáo Nguyễn Anh Vũ, Trà Đỗ Thanh Thái và 10 đồng phạm bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong đó, Nguyễn Anh Vũ bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1kg ma túy, còn Trà Đỗ Thanh Thái bị cáo buộc liên quan hơn 373g ma túy.

Vụ thứ bảy

Bị cáo Từ Thị Hồng Loan bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan 85gram ma túy.

Liêu Chí Phúc và Võ Tuấn Kiệt bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 85gram ma túy của Loan để bán lại kiếm lời.

Vụ thứ tám

Bị cáo Trần Ngọc Hiệp bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan 100gram ma túy.

Vụ thứ chín

Các bị cáo Nguyễn Thị Vy Khanh, Huỳnh Nhật Duy, Bùi Minh Kha, Nguyễn Thái Nguyễn và Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 10

Các bị cáo Trần Thị Thu Thảo, Phạm Thị Thanh Phương và Bùi Thị Mai Thi bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 11

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhân bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan hơn 7,8kg ma túy các loại.

Vụ thứ 12

Các bị cáo Phùng Đình Ngọc Mẫn và Hồ Tuấn bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 13

Bị cáo Lê Xuân Hưng và 8 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan 500gram ma túy.

Vụ thứ 14

Bị cáo Lý Thiên Phương và 7 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lý Thiên Phương bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 600gram ma túy.

Vụ thứ 15

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vy và 4 đồng phạm bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi phạm tội được xác định xảy ra tại một chung cư ở quận 7 cũ, TPHCM.

Vụ thứ 16

Các bị cáo Phan Huỳnh Nhân và Trương Thiên Ân bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 17

Bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Văn Tùng và 19 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, tổng khối lượng ma túy mà Ly và Tùng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự là 7,4kg ma túy các loại, 50 viên thuốc lắc và 5 gói ma túy dạng "nước vui" (không xác định được loại và khối lượng).

Vụ thứ 18

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện"), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và 48 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, An Tây bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng cộng 15gram ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc đã chuẩn bị bình khí cười, ma túy loại Ketamine, "nước vui", thuốc lắc... để nhóm bạn sử dụng.

Vụ thứ 19

Bị cáo Võ Thị Kim Tuyến, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và 35 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo buộc, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng.

Vụ thứ 20

Bị cáo Đinh Trọng Hải bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan hơn 3kg ma túy các loại.