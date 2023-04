Tranh luận về tội "giết người" trong vụ đuổi chém gây tai nạn thương vong

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lê Xuân Đạt (20 tuổi) và Nguyễn Công Ý (21 tuổi), cùng trú tại Nghi Lộc, Nghệ An về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 25/5/2022, Bùi Hữu Tuấn Hiệp (23 tuổi, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) nói Bùi Đoàn Gia Huy (18 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) đi chém nhau do có mâu thuẫn liên quan đến người bạn của Huy.

Lê Xuân Đạt là người điều khiển xe máy truy đuổi nhóm của Hiệp (Ảnh: Hoàng Lam).

Huy kể với Phạm Duy Đạt (23 tuổi, trú TP Vinh). Qua điện thoại, Duy Đạt bảo Hiệp đến một địa điểm khác để "giải quyết". Khuya cùng ngày, nhóm của Hiệp đi xe máy đến địa điểm hẹn.

Phát hiện nhóm của Hiệp di chuyển trên đường, nhóm của Đạt cầm theo hung khí, lên xe máy đuổi theo, trong đó Lê Xuân Đạt chở Nguyễn Công Ý.

Xe của Xuân Đạt đuổi kịp xe của đối thủ, do Nguyễn Đăng Tiến Đạt điều khiển, chở theo Nguyễn Quang Thái và Hiệp. Nguyễn Công Ý chém vào xe khiến người điều khiển xe lách tay lái và bị ngã ra đường. Hậu quả, Hiệp tử vong sau đó, Quang bị tổn hại 80% sức khỏe.

Bị truy sát trong đêm, 2 người thương vong (Video: Hoàng Lam).

Sau khi biết Hiệp tử vong, Nguyễn Công Ý đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Xuân Đạt và Công Ý khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo thừa nhận truy đuổi với tốc độ cao, thấy xe của Tiến Đạt ngã nhưng không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cho rằng, căn cứ vào diễn biến vụ án cho thấy, Duy Đạt có dấu hiệu của tội Giết người với vai trò tổ chức, các thanh niên trong nhóm của Đạt có dấu hiệu đồng phạm giúp sức. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để tránh bỏ lọt tội phạm.

Nguyễn Công Ý là người cầm dao chém vào xe của Tiến Đạt (Ảnh: Hoàng Lam).

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định vụ án đã được xem xét một cách khách quan.

Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất giữa những người liên quan, trích xuất camera, thực nghiệm hiện trường nhưng chưa có chứng cứ chứng minh Duy Đạt có hành vi Giết người; các thanh niên còn lại mặc dù có cầm theo hung khí nhưng không hò hét, không cản trở người tham gia giao thông, do đó không có căn cứ để xử lý hình sự những người này.

Xem xét khách quan, toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý tội Giết người là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của bị cáo, bị hại, những người liên quan trong quá trình điều tra, xét xử, tranh luận công khai tại phiên tòa..., Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù.