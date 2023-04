Nhắn tin gọi điện vợ cũ không trả lời, mang dao chém bạn trai vợ cũ

Ngày 1/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ân (37 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, năm 2018, Ân kết hôn với chị Nguyễn Thị N. (36 tuổi, quê xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên). Quá trình sinh sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên đầu năm 2023 đã ly hôn.

Cán bộ điều tra làm việc với Trần Văn Ân (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ khi làm thủ tục ly hôn, khoảng đầu năm 2023, Ân giục chị N. gửi các giấy tờ liên quan để nhập học cho con gái, nhưng không được.

Ngày 28/3, Ân đi xe máy từ thành phố Vinh vào Hà Tĩnh để tìm vợ cũ.

Quá trình di chuyển, người đàn ông gọi điện thoại, nhắn tin nhưng chị N. không trả lời. Đến khoảng gần 23h cùng ngày, Ân ghé vào quán tạp hóa trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh uống rượu.

Khoảng 0h ngày 29/3, Ân đến nhà em gái vợ cũ. Khi dừng xe, anh ta nghe tiếng chị N. nói chuyện trong nhà.

Uất ức vì vợ cũ không trả lời điện thoại, Ân mở cốp xe máy lấy con dao dài khoảng 35cm đã mua trước đó đi vào phía trong.

Lúc này, chị N. cùng anh Nguyễn Hữu T. (38 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đang nằm trên giường. Ân dùng dao chém anh T. liên tiếp 3, 4 nhát trúng bụng, tay, chân khiến nạn nhân trọng thương.

Gây án xong, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 5h ngày 29/3, Trần Văn Ân bị bắt giữ tại một nhà nghỉ ở thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên.