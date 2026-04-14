Mang theo kiếm tự chế, nhóm thanh, thiếu niên bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Ngày 14/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện và xử lý một nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm trên địa bàn.

2 kiếm tự chế cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cụ thể, rạng sáng 12/4, lực lượng công an đang tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn phường Phù Vân phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Khi phát hiện lực lượng chức năng nhóm thanh, thiếu niên liền bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ được một đối tượng, thu giữ 2 kiếm tự chế.

Đối tượng Trương Nam Phong (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Trương Nam Phong (SN 2009), trú ở thôn Thượng Châu, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Công an đang điều tra, truy bắt số đối tượng bỏ trốn.