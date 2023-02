Nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ, Đặng Anh Quân đối diện hình phạt nào?

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Anh Quân (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM), ông Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư, ngụ quận Bình Thạnh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, nhà báo Hàn Ni) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Bà Hàn Ni tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Theo cơ quan công an, trong các buổi livestream trước đó, ông Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bà Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Trong khi nhà báo Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã đăng tải các đoạn ghi hình có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng và xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh Youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư...

Ông Trần Văn Sỹ tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM cho biết từ Hiến pháp đến hệ thống pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, được nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, tự do ngôn luận phải tuân thủ pháp luật.

Ông Trần Anh Quân, ông Trần Văn Sỹ và bà Hàn Ni bị khởi tố tội danh được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành. Theo đó, người phạm tội có hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyền tự do dân chủ nêu trên là những quyền cơ bản của con người được Hiến pháp quy định và công dân sử dụng các quyền này để bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, không được xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ là những thiệt hại đã gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Anh Quân tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Theo luật sư, về hình phạt theo khoản 1, Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp, người phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Đối chiếu quy định trên, bà Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân, ông Trần Văn Sỹ có thể chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, tòa án sẽ xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mỗi người.