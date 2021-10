Nguyên Tổng Giám đốc công ty lâm nghiệp bị khởi tố vì hủy hoại rừng

Dân trí Nguyên Tổng Giám đốc và một cấp phó Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận vừa bị cơ quan công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án "Hủy hoại rừng".

Ngày 22/10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố các quyết định phê chuẩn của VKSND tỉnh về việc khởi tố bị can, cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Tổng Giám đốc và Nguyễn Hoàng Cẩn - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận.

Đây là 2 trong số các bị can có liên quan đến vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam), do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận (Công ty lâm nghiệp Bình Thuận) quản lý, bảo vệ mà cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố trước đó.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận nghe đọc quyết định khởi tố bị can.

Theo cơ quan điều tra, Công ty lâm nghiệp Bình Thuận được giao quản lý, sử dụng 3.570 ha rừng, trong đó có diện tích thuộc Tiểu khu 279 (thôn 3, xã Hàm Cần).

Mặc dù biết rõ chủ trương của UBND tỉnh tạm dừng đề án cải tạo rừng nghèo kiệt, nhưng ông Nguyễn Hoàng Cẩn vẫn chỉ đạo cấp dưới đi đánh giá hiện trạng 44 ha rừng khoanh nuôi để bàn giao cho Công ty TNHH Phước Sang san ủi, trồng cao su và được Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng đồng ý.

Sau đó, lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Bình Thuận tiếp tục ký hợp đồng kinh tế để Công ty TNHH Phước Sang vào san ủi 74 ha rừng sản xuất tự nhiên tại Tiểu khu 279 để trồng cao su, xâm lấn, khai thác gỗ trái phép.

Tháng 8/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố 2 bị can này về tội "Hủy hoại rừng".

Một tháng sau, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả giám định thiệt hại tài nguyên rừng.

Sau khi có kết quả giám định, tháng 5/2021, cơ quan CSĐT đã phục hồi điều tra và tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Kết quả trưng cầu giám định thiệt hại về tài nguyên rừng đối với khu vực Công ty lâm nghiệp Bình Thuận giao cho doanh nghiệp san ủi để trồng cây công nghiệp tại Tiểu khu 279 là 64,21 ha, thiệt hại về trữ lượng gỗ hơn 2 triệu m3.

Ông Nguyễn Hoàng Cẩn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận (bìa trái) nghe đọc quyết định khởi tố bị can (Ảnh: A.X).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định hành vi của ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Hoàng Cẩn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận phạm tội "Hủy hoại rừng" theo Điều 189 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Liên quan đến vụ án hủy hoại rừng, trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng bắt tạm giam Ngô Văn Phong - Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam (thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận) - về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trung Kiên