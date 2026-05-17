Nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng bị bắt vì lừa đảo

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP Hải Dương (cũ), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, dù không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Bách vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ quen biết, có thể giúp chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Bách yêu cầu bị hại đưa 180 triệu đồng để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tin tưởng, người này đã giao toàn bộ số tiền cho Bách.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.