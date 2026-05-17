Hai người vướng vòng lao lý vì mâu thuẫn từ buổi nhậu cũ

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam Huỳnh Thanh Duy (SN 1997) và Bùi Thanh Triều (SN 1975) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4, Duy và anh T. nhậu với nhau, sau đó nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Đến ngày 3/5, trong lúc nhậu với Triều, Duy nhớ lại chuyện cũ nên lấy dao tại nhà Triều rồi nhờ chở đi tìm anh T. “tính sổ”.

Khi đến nơi, Duy lao vào chém một nhát trúng vùng ngực của anh T. gây thương tích nghiêm trọng, sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp.