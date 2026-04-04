Khởi tố tài xế xe Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội

Sáng 4/4, chỉ huy Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Lexus Vũ Quang Chiến (39 tuổi, ở Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính.

Theo Công an Hà Nội, vào lúc 23h25 ngày 25/3, anh Chiến điều khiển ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Việt).

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh Chiến điều khiển va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H. (34 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Sáu ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh Vũ Quang Chiến cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.