Người phụ nữ vờ mua thịt trâu khô bị bắt tạm giam

Ngày 16/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Lưu Thị Hoa (SN 1977, ở phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 14-16/1, Hoa lấy tên gọi khác là Thủy để dùng các chiêu trò như đặt mua thịt trâu khô, hứa giúp trả tiền nợ trong buôn bán, sau đó rủ bị hại góp tiền đi lấy tài sản (sổ đỏ, vàng…) đã cầm cố trước đó, rồi chiếm đoạt số tiền bị hại đưa.

Lưu Thị Hoa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Bằng những thủ đoạn trên, Hoa đã lừa chị Lò Thị Tâm (SN 1993, ở huyện Điện Biên Đông) 33 triệu đồng cùng 18kg thịt trâu khô.

Công an TP Điện Biên Phủ đề nghị tổ chức, cá nhân nào là bị hại của Lưu Thị Hoa liên hệ ngay với Công an TP Điện Biên Phủ để được hỗ trợ, giải quyết.