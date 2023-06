Người phụ nữ tử vong bất thường ở quán nước ven quốc lộ 5

Ngày 17/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công an đã bắt giữ Nông Văn Nhàn (33 tuổi, ở bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), nghi phạm giết chị N. hôm 11/6.

Theo cơ quan công an, khoảng 5h30 sáng 11/6, gia đình phát hiện chị N.T.N. (43 tuổi) tử vong bất thường tại quán bán nước ven quốc lộ 5, thuộc địa phận thôn Hồng Thái, xã Hồng Lạc (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo gia đình cung cấp, chị N. bị mất 1 điện thoại Iphone và 1 đôi hoa tai bằng vàng tây.

Hiện trường vụ án (Ảnh: X.M).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định trên vùng cổ và vùng mặt nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tụ máu ở vùng cổ, vùng mặt và tay chân. Lực lượng phá án đã khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân chết của chị N..

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thành lập nhiều tổ công tác để điều tra làm rõ về nguyên nhân xảy ra vụ án và xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua công tác rà soát, sàng lọc các thông tin, tài liệu thu thập được, công an phát hiện đối tượng nghi vấn là Nông Văn Nhàn (33 tuổi, ở bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Sau khi xác định được đối tượng nghi án, đến 19h ngày 15/6, công an đã bắt được đối tượng Nông Văn Nhàn khi hắn đang trốn tại khu vực huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng Nhàn khai nhận có hành vi dùng tay bóp cổ, bịt mũi, bịt miệng dẫn đến chị N. tử vong. Sau đó, Nhàn lấy tài sản của nạn nhân, gồm: 1 điện thoại Iphone, 1 đôi hoa tai bằng vàng tây và hơn 2 triệu đồng, sau đó bỏ trốn đến khi bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh giữ người trong trường khẩn cấp đối với Nhàn và đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.