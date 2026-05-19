Người phụ nữ mất sạch tiền sau cuộc gọi giả cán bộ phường

Sau khi đăng bài cảnh báo lừa đảo trên mạng xã hội, tài khoản T.L. ở phường Lê Chân, Hải Phòng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo chị L., dù thường xuyên nhắc nhở người thân, bạn bè cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, chị vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò giả danh cán bộ phường để chiếm đoạt tài sản.

Giấy mời giả mạo cơ quan chức năng TP Hải Phòng được đối tượng gửi cho vợ chồng chị L. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng một tuần trước, gia đình chị nhận giấy kê khai đất đai từ tổ dân phố. Ngày 18/5, chồng chị nhận cuộc gọi từ một phụ nữ tự xưng cán bộ phường, yêu cầu kết bạn Zalo với người tên Luân để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục liên quan.

Do trước đó gia đình vừa nộp giấy kê khai đất đai nên hai vợ chồng không nghi ngờ. Sau khi kết bạn Zalo, họ nhận được giấy mời có dấu đỏ với nội dung kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan quyền sử dụng đất để phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh tài sản.

Theo chị L., đối tượng tiếp tục gọi video và hướng dẫn truy cập vào các website có giao diện gần giống trang chính thống. Trong lúc mất cảnh giác, vợ chồng chị làm theo hướng dẫn suốt khoảng 20 phút.

Chỉ đến khi tài khoản ngân hàng liên tục báo trừ tiền, chị L mới phát hiện bị lừa mất toàn bộ số tiền trong tài khoản. Nạn nhân không tiết lộ số tiền bị chiếm đoạt.

Sau vụ việc, chị L. trình báo Công an phường Lê Chân, đồng thời đăng bài cảnh báo người thân, bạn bè và khách hàng tránh mắc bẫy tương tự.

Cùng ngày 18/5, Công an phường Lê Chân phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ liên quan công tác giải phóng mặt bằng, đền bù dự án để lừa đảo người dân.

Theo công an, các đối tượng thường gọi điện cho người dân trong diện đền bù giải tỏa, hướng dẫn thực hiện thủ tục qua điện thoại nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn từ số lạ và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Người dân cần liên hệ cảnh sát khu vực hoặc Công an phường để xác minh khi có người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện yêu cầu làm thủ tục. UBND phường Lê Chân cho biết các thủ tục liên quan dự án chỉ được giải quyết trực tiếp tại trụ sở phường ở số 10 Hồ Sen, không làm việc qua điện thoại.